GGZ Eindhoven vervolgd om dood patiënt

Het Openbaar Ministerie vervolgt GGZ Eindhoven (GGzE) voor dood door schuld. Mede door een nijpend personeelstekort overleed een patiënt binnen de muren van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dat schrijft dagblad Trouw.

De zorgverleners hadden niet door dat haar nieuwe medicatie geheel verkeerd viel, gaven de vrouw niet genoeg aandacht en communiceerden ook niet goed met elkaar, oordeelde de inspectie al.



Dat het OM zich bemoeit met de zaak, is al uitzonderlijk. Maar dat het niet de artsen, maar de instelling als geheel strafrechtelijk vervolgt, is zeer uitzonderlijk, zeggen experts. Het is, voor zover na te trekken, tot nog toe alleen ooit bij een verpleeghuis gebeurd.



De zaak tegen GGzE begint donderdag, op een precair moment: de inspectie voor de gezondheidszorg stelde deze maand in Trouw dat het gebrek aan personeel in de ggz levens in gevaar brengt. (ANP)