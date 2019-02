Minddistrict wordt onderdeel van Duitse zorgaanbieder Asklepios

Het Nederlandse e-health-platform Minddistrict gaat verder als onderdeel van Asklepios, een Duitse organisatie van 160 gezondheidsinstellingen. Met de stap zet Minddistrict in op het op grotere schaal gebruiken van e-health.

Minddistrict is een e-healthplatform met online modules, dagboeken en vragenlijsten. Zorgorganisaties maken gebruik van platform en catalogus om hun cliënten te behandelen of te begeleiden. Aan de ander kant heeft de cliënt via een app toegang tot een netwerk van zorgaanbieders. Deze netwerkbenadering van zorg was voor Asklepios reden om Minddistrict over te nemen, zo laat de organisatie weten. Voor Minddistrict is het een kans om productontwikkeling te intensiveren en het beste product te blijven bieden.

CEO Mark Willems van Minddistrict ziet de Nederlandse markt als essentieel onderdeel van de nieuwe samenwerking: "Nederland is wereldwijd koploper in e-health en blijft daarom voor ons een absolute sleutelmarkt." CEO Kai Hankeln van Asklepios beaamt dit: "We kunnen veel leren van de succesvolle e-healthtoepassingen die Minddistrict in Nederland heeft gelanceerd. Daarnaast ontwikkelen ze het product met een innovatiegedreven team, waar het plezier vanaf straalt."

Voor de gebruikers van Minddistrict verandert er weinig. "Het wordt voor Minddistrict mogelijk om productontwikkeling op te schalen, dus de samenwerking is goed nieuws voor onze partners", aldus Willems.