Qualizorg overgenomen door CompuGroup Medical

Qualizorg is overgenomen door CompuGroup Medical (CGM). De overeenkomst tussen de Duitse softwarebouwer en de Nederlandse beheerder van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg gaat per direct in.

Voor de huidige klanten zal er weinig veranderen. "Qualizorg blijft zelfstandig én onder dezelfde naam opereren, waarbij het op onafhankelijke en objectieve wijze geautomatiseerd verzamelen van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidsmarkt gewaarborgd blijft. Hierbij heeft betrouwbaarheid van data, privacy en wet- en regelgeving - net als nu - de hoogste prioriteit", aldus de organisatie.

Ook wat betreft het team en de mensen die Qualizorg dragen verandert er weinig. Het huidige directieteam blijft actief en debedrijfslocatie in Deventer blijft behouden. De gezamenlijke toekomst zal zich verder richten op het verzamelen van meer zorg gerelateerde indicatoren en het verbinden van patiënt, zorgverlener en technieken voor bevraging gedurende het (multidisciplinaire) zorgtraject, zo laat de organisatie weten.