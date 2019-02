Hoogleraar onderzoekt inzet technologie in hartzorg

Cardioloog-elektrofysioloog Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis is benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dekker is benoemd in de leerstoel 'Technology for outcome-driven cardiac care'.

De leerstoel is gericht op het ontwikkelen van technologische oplossingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor hartpatiënten. "En door nieuwe toepassingen te ontwikkelen, willen we de alsmaar stijgende zorgkosten terugdringen", aldus Dekker.

Dekker houdt zich bezig met screening en behandeling van patiënten met hartritmestoornissen. Naast onderzoek in een internationaal netwerk, zal hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe technieken om in een zo vroeg mogelijk stadium boezemfibrilleren vast te stellen. "Door de ziekte eerder op te sporen, kunnen we sneller met de behandeling starten waardoor we hartfalen en beroertes voorkomen", zegt Dekker.

In één van die onderzoeken werkt hij nauw samen met het slaapcentrum Kempenhaeghe. Samen onderzoeken zij de relatie tussen slaapstoornissen en hartritmestoornissen.