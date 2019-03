VVD: zorgvoorstel De Jonge stap terug in tijd

Regeringspartij VVD ziet niets in een voorstel van CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om de zorg regionaler te organiseren, ten koste van keuzevrijheid en marktwerking. Tweede Kamerlid Arno Rutte spreekt van "een stap terug in de tijd".

De Jonge zegt in een interview met het AD dat de marktwerking in de gezondheidszorg is "doorgeslagen" en moet worden ingeperkt. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen, aldus de bewindsman. "De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol."

Dat betekent volgens De Jonge dat de keuzevrijheid van patiënten deels moet worden beknot. "Daarvoor in de plaats moeten zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten de zorg regionaler gaan organiseren." Ook wil de minister nieuwe zorgaanbieders strenger gaan controleren.

Doorn in het oog

Het is de minister een doorn in het oog dat vaak meerdere zorgverleners actief zijn bij een en dezelfde seniorenflat. "In plaats van dat een team wijkverplegers gezamenlijk zo'n hele flat bedient, moeten zij individueel voortdurend de auto in om naar het volgende adres te gaan."

De VVD daarentegen vindt dat er voor patiënten wel iets te kiezen moet overblijven. De grootste coalitiepartij waarschuwt bovendien dat het idee van De Jonge leidt tot langere wachtlijsten en hogere zorgkosten.

Bij oppositiepartij GroenLinks valt het idee wel in goede aarde. "Ik ben blij dat De Jonge deze omslag voorstelt en inziet dat de marktwerking is doorgeslagen en er meer samengewerkt moet worden in de zorg", aldus Kamerlid Corinne Ellemeet. "Nu moet de daad bij het woord gevoegd."

Krokodillentranen

Ook SP'er Maarten Hijink wil eerst zien, dan geloven. "Als minister de markt uit de zorg halen lijkt me effectiever dan praatjes in campagnetijd", twittert hij. PVV-Kamerlid Fleur Agema doet de uitspraken van De Jonge af als "krokodillentranen van CDA'ers achteraf". (ANP)