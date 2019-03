RvS geeft groen licht voor vernieuwbouw ziekenhuis Alkmaar

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de vernieuwbouw van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar afgewezen. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en de Noordwest Ziekenhuisgroep een omgevingsvergunning kan aanvragen voor de eerste fase van de nieuwbouw.

Dat meldt de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in een persbericht. De uitspraak werd op 6 maart bekend gemaakt. Er waren drie bezwaren tegen de nieuwbouw van het ziekenhuis, onder andere over een ingreep in het groen en over het aantal parkeerplaatsen. Ze werden alle ongegrond verklaard.

Ingreep

De NWZ moet het ziekenhuis op de huidige locatie in Alkmaar vernieuwen om het aan te passen aan de eisen van deze tijd. Daarom is een beperkte ingreep in het groene gebied Westerhout nodig, die volgens het bestemmingsplan volledig op het ziekenhuisterrein wordt gecompenseerd. “Op basis van het bestemmingsplan kunnen de concrete bouwplannen worden voorbereid met aandacht voor de groene omgeving van de Westerhout, verkeer en parkeren en de beperking van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden”, aldus NWZ.

Eerste fase

Het ziekenhuis gaat bouwen in drie fasen, in een totale bouwperiode van zeventien jaar. Voor de eerste fase wordt nu een omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting zal de bouw begin 2020 starten. De oplevering staat gepland voor eind 2021. Het gaat in de eerste fase om onder andere de nieuwbouw van de ‘acute as’. Hier bevinden zich de operatiekamers voor complexe zorg, spoedeisende hulp, intensive care en verpleegafdelingen voor complexe zorg. Tijdens deze bouwfase wordt ook de ondergrondse parkeergarage aangelegd en Huize Westerlicht gerenoveerd. In het voormalige verzorgingshuis komen onderwijs- en kantoorfuncties.