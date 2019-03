Chris Oomen stopt als bestuursvoorzitter DSW

Chris Oomen stopt per 1 juni als voorzitter van de raad van bestuur van DSW na ruim veertig jaar bij de verzekeraar werkzaam te zijn geweest. Aad de Groot is zijn opvolger.

"Als je de energie hebt, nieuwsgierig blijft, het werk leuk vindt en de organisatie zo succesvol is, is er weinig reden om met het werk te stoppen", aldus Oomen in een speech tegen het personeel. "Toch is bij mij is inmiddels de mening tot overtuiging gerijpt dat het een goed moment is om mijn actieve loopbaan bij DSW te beëindigen."

Oomen studeerde farmacie en rechten in Leiden en werd in 1978 adviserend apotheker en later hoofd medische dienst bij zorgverzekeraar DSW. Hij richtte in 1986 het derivatenhandelsbedrijf Optiver op. Daarna volgden nog diverse andere bedrijven, waaronder drie softwarebedrijven. In 1987 werd Oomen voorzitter van de raad van bestuur van DSW.

Rode draad

Zijn opvolger De Groot is al ruim vijf jaar in dienst als directeur van DSW, waarvan vier jaar als lid van de raad van bestuur. "DSW is altijd een rode draad in mijn loopbaan geweest", zegt De Groot. "Zowel in mijn tijd als directeur van Azivo, als in mijn tijd als directeur van het Vlietlandziekenhuis heb ik al veel met DSW samengewerkt. Ik heb DSW leren kennen als een organisatie waar de menselijke maat altijd voorop staat. Die visie van DSW is de belangrijkste motivatie geweest om bij DSW in dienst te treden."