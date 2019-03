Plannen voor bouw zorgcentrum op terrein Bronovo

Op het terrein van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag, dat binnen vijf jaar gaat sluiten, moet een groot en compleet nieuw zorg- en wooncentrum komen. De initiatiefnemers van dit plan (enkele specialisten, betrokkenen uit omgeving plus de Stichting Vrienden van Bronovo) hebben de ideeën al aangeboden aan de directie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), dat verantwoordelijk is voor het Bronovo.

Woordvoerder Ben Droste bevestigt een artikel daarover van het weekblad Den Haag Centraal. Het plan heet 'Park Bronovo' en behelst onder meer een huisartsenpost, acute zorg, poliklinische spreekuren van medici van HMC, werkplekken voor tandartsen, kaakchirurgen, KNO-artsen en oogartsen, mogelijkheden voor laboratoriumonderzoek, radiologie en endoscopie, maar ook een zorghotel, een thuiszorgwinkel en zelfs een sportschool en een restaurant.

Grond die overblijft op het grote terrein, wordt bestemd voor verschillende types huizen, onder meer voor senioren. Een financieel plaatje is er nog niet ("we zijn geen projectontwikkelaars"), maar de locatie is zeer aantrekkelijk en de grond veel waard, waardoor er volgens Droste beslist mogelijkheden zijn om Park Bronovo te realiseren. (ANP)