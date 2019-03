ZN en VNG gaan voor regionale aanpak zorg in de wijk

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) starten een samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s om gezamenlijk de problemen in de wijkverpleging en thuishulp aan te pakken. Samen willen ze voorkomen dat zorg vanuit de Zw botst met zorg vanuit de Wmo.

Dat melden ZN en VNG in een gezamenlijk persbericht. De stap is een verdere uitvoering van de samenwerkingsagenda waaraan gemeenten en zorgverzekeraars vanaf 2016 werken. De samenwerking is de afgelopen jaren sterk uitgebreid, met name als het gaat om ouderenzorg, preventie en geestelijke gezondheidszorg, maar er is vooral behoefte aan goede lokale afstemming op deze gebieden. Een sluitend netwerk moet daarin gaan voorzien.

Afstemming

In de ouderenzorg is goede afstemming nodig tussen de huishoudelijke hulp en wijkverpleging, bijvoorbeeld als het gaat om maaltijdvoorzieningen. Gemeenten en zorgverzekeraars stemmen hun preventieactiviteiten steeds meer af zodat preventie voor doelgroepen en individuele behandelingen elkaar kunnen versterken. Voor de ggz is het belangrijk dat mensen met psychische klachten na hun ggz-behandelingen kunnen rekenen op geschikte woonruimte, werk en ondersteuning vanuit de gemeente.



Minister Hugo de Jonge stelde de problemen in de wijkzorg al eerder aan de kaart. ZN vindt het niet nodig dat dit landelijk geregisseerd wordt, zo stelt CZ-topman Wim van der Meeren in de Telegraaf. "Wij willen geen grote bureaucratische plannen, maar gaan regionaal aan de slag."