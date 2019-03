MUMC en Envida starten schakelafdeling voor kwetsbare ouderen

Maastricht UMC+, Envida, azM Herstelzorg en ZIO zijn samen een schakelafdeling in het ziekenhuis gestart. Die is bedoeld voor kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de SEH of HAP niet meteen naar huis kunnen, maar ook niet opgenomen hoeven worden. Ouderen kunnen er maximaal 72 uur verblijven.

Dat meldt MUMC+ op 12 maart. De afdeling, die ‘De Schakel’ is gedoopt, is op 11 maart open gegaan. Tijdens het verblijf op de schakelafdeling wordt passende en ondersteunende zorg geregeld voor de patiënt, zoals tijdelijke opvang in een zorgcentrum, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie .



Op deze manier wordt voorkomen dat ouderen óf te snel naar huis gaan, óf te lang in een ziekenhuisbed liggen. Dat is niet goed voor het herstel, niet kostenefficiënt en de bedden blijven te lang bezet voor iemand die dat harder nodig heeft.

Huiselijk

De Schakel is een voorbeeld van anderhalvelijns zorg. Hoewel de afdeling binnen de muren van het ziekenhuis is gevestigd, worden patiënten buiten de relatief duurdere tweedelijns ziekenhuiszorg gehouden. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de eerstelijns gezondheidszorg van Envida. De afdeling wordt operationeel gerund door onder andere een specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, verzorgenden en paramedici van Envida. Het MUMC+ faciliteert en huisvest de afdeling. De afdeling is niet zo steriel opgezet als andere afdelingen in het academische ziekenhuis, er gaat veel aandacht uit naar het creëren van een huiselijke sfeer.

Het project is een pilot. Na een jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij onder meer wordt gekeken naar patiënttevredenheid, ligduur en kosten.