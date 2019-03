Kankerpatiënt laat vergoeding reiskosten liggen

Een grote groep kankerpatiënten declareert zijn reiskosten niet. Veertig procent van de kankerpatiënten maakte geen gebruik van de mogelijkheid om de kosten voor vervoer naar het ziekenhuis terug te vragen. Dat blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland naar het gebruik van de regeling.

Ongeveer 90 duizend patiënten hebben in 2017 gebruikgemaakt van de regeling ziekenvervoer om reiskosten naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling vergoed te krijgen via het basispakket. In totaal werd 106,8 miljoen euro gedeclareerd; gemiddeld 1.206 euro, oplopend tot enkele tienduizenden euro's per persoon.

Rolstoelgebruikers vormen de grootste groep die actief van de regeling gebruik maakt, gevolgd door kankerpatiënten. Kankerpatiënten die voor radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis moesten, kregen in 2017 het meest vergoed: 31,7 miljoen euro. Tegelijkertijd maakte dus veertig procent geen gebruik van de mogelijkheid reiskosten terug te krijgen.

Van de 60.000 kankerpatiënten die in 2017 meer dan 10 keer voor radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis moesten, declareerden 24.500 personen geen reiskosten via hun zorgverzekeraar. Met name korte reisafstanden werden minder vaak gedeclareerd dan lange, aldus het Zorginstituut.

Dit terwijl de regeling voor kankerpatiënten sinds 2018 juist is verruimd, zodat zij ook het vervoer voor immuuntherapie vergoed kunnen krijgen. Met ingang van 2019 krijgt deze patiëntengroep ook vervoerskosten vergoed voor consulten, (na)controles en voor (bloed)onderzoek.