Vektis ziet steeds meer geregistreerde leefstijlcoaches

Het aantal geregistreerde leefstijlcoaches neemt snel toe in Nederland. Begin januari waren het er 293. In maart staan er 329 zorgverleners gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij Vektis geregistreerd.

Dat meldt Vektis op 13 maart. De meeste zorgaanbieders GLI per inwoner zijn te vinden in de gemeentes Woerden (31 op honderduizend) en Kollumerland (23 op honderduizend). In steden als Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort zijn inmiddels meer dan 25 leefstijlcoaches actief. Er zijn ook gemeenten waar nog geen leefstijlcoaches geregistreerd staan, zoals Dordrecht en Almere.

Register

Een zorgverlener die GLI aanbiedt en daarvoor een vergoeding wil ontvangen van de zorgverzekeraars, moet zich registreren in het AGB-register van Vektis. Dit geldt voor nieuwe leefstijlcoaches, maar ook voor zorgaanbieders die al geregistreerd zijn in het AGB-register. Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten mogen vanaf 1 januari 2019 ook GLI aanbieden. Alle aanbieders volgen voor GLI een erkende opleiding. Naast een inschrijving in een kwaliteitsregister hebben zij ook een licentie nodig voor een van de drie leefstijlprogramma’s: CooL-, Slimmer- of Beweegkuurprogramma.