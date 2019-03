Tuchtzaak raakt gezondheid en functioneren van arts

Tuchtzaken hebben een negatief effect op de gezondheid en het functioneren van artsen. De openbaarmaking van een maatregel tegen hen maar de impact nog zwaarder. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Artsen voelen zich tijdens een tuchtzaak vaak aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos. Dat is te lezen in de publicatie over het onderzoek dat Nivel uitvoerde onder zorgverleners die een berisping opgelegd kregen die openbaar is gemaakt en zorgverleners die een waarschuwing kregen die niet openbaar is gemaakt.

Een tuchtprocedure kan ook een positieve impact hebben, bijvoorbeeld als dit leidt tot het bespreken van verbetermaatregelen en het beter communiceren met de patiënt. Echter, de meeste artsen ervaren echter louter negatieve gevolgen in hun beroepsuitoefening. Artsen met een berisping ervaren meer negatieve impact op beroepsuitoefening dan artsen met een waarschuwing.

Een tuchtzaak heeft voor een arts vaak ook zakelijke en financiële gevolgen, zijn carrièremogelijkheden kunnen eronder te lijden hebben. Ook dit geldt beduidend meer voor artsen met een berisping dan voor die met een waarschuwing, aldus de Nivel-onderzoekers.

In april 2018 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gestemd vóór de afschaffing van openbaarmaking. Voortaan kan de tuchtrechter per zaak bekijken of een tuchtmaatregel gepubliceerd wordt.