Staatssecretaris start Vaccinatiealliantie

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft op 26 maart de aftrap gegeven van de zogenaamde Vaccinatiealliantie. De alliantie wil de kennis over vaccinatie verbeteren bij ouders en professionals en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad.

Dat meldt de Rijksoverheid op 26 maart. In de Vaccinatiealliantie werken jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers samen om het belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen te benadrukken in het maatschappelijke debat.

Kennis

Binnen de Vaccinatiealliantie kunnen experts kennis uitwisselen over het bespreken van zorgen bij ouders over vaccineren. Er komt een team dat kan helpen bij de aanpak van onjuiste informatie. En er komen ambassadeurs die het belang onder de aandacht brengt bij grotere groepen mensen. De alliantie komt twee keer per jaar bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen en te werken aan nieuwe plannen.

Objectief

Voor het overgrote deel van de ouders is het belang van vaccineren volkomen vanzelfsprekend, zegt Blokhuis. “Een kleine groep twijfelt door allerlei ongefundeerde verhalen die de ronde doen. Daar heb ik grote zorgen over. We moeten er daarom samen voor zorgen dat ouders beschikken over goede, gefundeerde kennis over vaccinaties.” Het is de bedoeling dat ouders zich vaker gaan tot hun eigen huisarts, jeugdarts of doktersassistent met zorgen en twijfels. “Daar krijgen ze dan het objectieve verhaal te horen, gebaseerd op een karrevracht aan expertise en praktijkervaring.”