Amsterdam luidt noodklok om jeugdhulp

Amsterdam doet een oproep aan politiek Den Haag om meer geld te geven voor de jeugdhulp. Steeds meer kinderen hebben deze specialistische hulp nodig, maar de budgetten vanuit Den Haag blijven achter, vinden ze in de hoofdstad.

De voltallige gemeenteraad stemde woensdag dan ook in met een voorstel van GroenLinks, waarin verantwoordelijk CDA-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wordt opgeroepen de portemonnee te trekken. Vorig jaar kwam Amsterdam volgens GroenLinks 29 miljoen euro tekort voor deze vorm van hulp. De partij vreest dat het tekort verder oploopt.



"Door de jeugdhulp te decentraliseren, zonder daar voldoende geld voor beschikbaar te stellen, komen veel Amsterdamse jongeren in de problemen", zei raadslid Lene Grooten van GroenLinks. In 2015 werd de uitvoering van de jeugdhulp overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Volgens Grooten hebben andere grote gemeenten dezelfde budgetproblemen.



GroenLinks noemt het opvallend dat ook partijen die in Den Haag in het kabinet zitten zich bij de oproep aan De Jonge aansluiten. (ANP)