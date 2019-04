Alliade stelt interimmer aan als voorzitter raad van bestuur

Vincent Maas is benoemd tot interim voorzitter van de raad van bestuur van Alliade. Hij vormt samen met Wilfred Juurlink de rvb. Zijn belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat de organisatie weer op orde is en het verscherpt toezicht op de bedrijfsvoering kan worden opgeheven, zo laat de organisatie weten.

Maas is voert al interimmer al jaren opdrachten uit binnen onder meer ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Hij werkte onder meer bij Careyn in Utrecht, Laurens in Rotterdam en de Koraal Groep in Sittard.

Na de zomer start Alliade met het zoeken van een nieuwe bestuursvoorzitter. De interim-bestuurder zal naar verwachting negen tot twaalf maanden aanblijven, aldus Alliade.