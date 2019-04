Dijklander Ziekenhuis sluit poli Heerhugowaard

Het Dijklander Ziekenhuis biedt vanaf 29 april geen patiëntenzorg meer op de polikliniek in Heerhugowaard. Patiënten uit Heerhugowaard en omgeving kunnen terecht op de spreekuren in Hoorn, Purmerend, Volendam en Enkhuizen.

"Het is een besluit dat we niet lichtvoetig hebben genomen, want onze dienstverlening in Heerhugowaard werd door velen gewaardeerd”, zegt bestuursvoorzitter Arno Timmermans. “Als ziekenhuis bieden we onze zorg dichtbij patiënten waar mogelijk en verder weg naar nodig. We constateren dat het voor veel specialismen niet meer haalbaar is om spreekuren in Heerhugowaard te houden. Ook zien we steeds meer mensen uit deze regio op de locatie Hoorn. Dit betekent dat de omstandigheden die de polikliniek Heerhugowaard bestaansrecht geven niet meer gelijk zijn aan die van 2010 toen we deze locatie openden."

De medewerkers van de polikliniek Heerhugowaard gaan aan het werk op een van de andere buitenpoliklinieken in Enkhuizen of Volendam, de faciliteiten zoals een buckykamer worden medio 2019 verhuisd naar Volendam, aldus de organisatie.