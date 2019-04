Scheveningers starten petitie tegen sluiting Bronovo

De overheid moet een stokje steken voor de voorgenomen sluiting van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Dat bepleit bewonerscomité Schevenings Belang in een open brief annex petitie aan het adres van minister Bruins van Medische Zorg.

Volgens Schevenings Belang is sluiting van de HMC-locatie Bronovo gezien de recente verbouwing “pure kapitaalvernietiging”. Ook komt de spoedeisende hulp volgens het bewonerscomité in het gedrang aangezien bewoners na sluiting van het Bronovo aangewezen zijn op het Westeinde ziekenhuis.

Potentie

Om die reden spreekt Schevenings Belang van een historische vergissing. “De geschiedenis herhaalt zich”, aldus het bewonerscomité. “Het in de volksmond genoemde Rode kruisziekenhuis Sportlaan - tegenwoordig HAGA – heeft hetzelfde proces ondergaan: renoveren, nieuwbouw Juliana Kinderziekenhuis, en dan nog voor de verf droog is er mee stoppen.” Volgens het bewonerscomité heeft het Bronovo vanwege de centrale ligging, de aanrijroutes en de mogelijkheid tot uitbreiding juist grote protentie.