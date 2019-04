Franciscus Vlietland start bouw Oncologiecentrum

Bij de ziekenhuislocatie Schiedam van Franciscus Gasthuis & Vlietland komt een gespecialiseerd centrum voor kankerpatiënten. Op 9 april hebben de raad van bestuur van het ziekenhuis en de directie van Metz Nederland het officiële startsein voor de bouw gegeven.

Dat meldt Franciscus Gasthuis & Vlietland. Onderdeel van het oncologiecentrum is de Franciscus Borstkliniek, waar zorg rondom borstkankerpatiënten centraal staat. De bouw van het complex start in juni en neemt enkele maanden in beslag. Aan het einde van dit jaar wordt de nieuwbouw opgeleverd.



Het ontwerp is van a/d amstel architecten. In het ontwerp van het Franciscus Oncologiecentrum staat de ervaring van de patiënten centraal en zijn de wensen van de zorgverleners meegenomen. Zo is er veel daglicht, uitzicht naar buiten en er is gekozen voor een ruimtelijke opzet, waardoor iedereen zich goed kan oriënteren.