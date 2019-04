Patiënt met chronische lyme denkt vaak aan zelfdoding

Drie op de tien chronische lymepatiënten dachten de afgelopen maand aan zelfdoding. Dat blijkt uit de eerste Nederlandse Lyme Monitor, een initiatief van de Lymevereniging. Dat meldt het AD.

Uit de monitor blijkt dat patiënten hun kwaliteit van leven als erbarmelijk ervaren. 4 procent dacht in de maand voor het invullen van de enquête vaak na over zelfdoding, 7 procent had geregeld die gedachte, 19 procent bekroop het idee 'een enkele keer'.

Schokkende resultaten

Voorzitter Fred Verdult van de Lymevereniging spreekt van schokkende resultaten. ,,Dit is een kreet van wanhoop en eenzaamheid. Het laat zien hoe ernstig de problemen zijn". (ANP)