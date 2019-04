Rijk vraagt geen geld terug van abortusklinieken

Abortusklinieken hoeven niet te vrezen dat het Rijk te veel betaald geld terugvraagt. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) denkt dat dat een kansloze onderneming is.

Sommige abortusklinieken hebben jarenlang te veel gedeclareerd en te veel subsidie ontvangen, bracht onderzoek naar de grootste keten van klinieken aan het licht. Deze CASA-klinieken streken ten onrechte miljoenen extra op door verleende zorg op te geven alsof die door een dure specialist was uitgevoerd, terwijl dat niet zo was. CASA ging vervolgens failliet.

Maar het Openbaar Ministerie vond niet genoeg bewijs voor fraude en stelde vast dat de toezichthouders en het ministerie niet duidelijk uitspraken of de praktijken in de haak waren. Daarom is de kans op "een succesvolle terugvordering nihil", meent Bruins.

Er loopt nog onderzoek van het ministerie naar het verbeteren van de subsidieverstrekking. Daarbij liggen, behalve de CASA-klinieken, ook andere abortusklinieken onder de loep. (ANP)