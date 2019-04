Bravis kiest voor nieuwbouw in Roosendaal

De raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis heeft de keuze voor de locatie van de nieuwbouw gemaakt. Het nieuwe ziekenhuis komt in de gemeente Roosendaal. Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische zorg op de hoofdlocatie Bulkenaar plaatsvinden.

Dat meldt het Bravis ziekenhuis op 16 april. Op dit moment heeft Bravis twee hoofdlocaties, op vijftien kilometer afstand van elkaar in Bergen op Zoom en Roosendaal, waarover de verschillende specialismen zijn verdeeld. De ziekenhuisgebouwen op allebei de locaties zijn meer dan vijftig jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Locatie

Daarom is gekozen voor één locatie waar medische specialisten en andere zorgverleners beter samenwerken. Patiënten hoeven dan niet meer heen en weer te reizen tussen twee locaties. Daarnaast is het niet meer nodig om dure voorzieningen en apparatuur, zoals een operatiekamer of MRI-scanner, dubbel aan te schaffen of te moeten beperken tot één locatie. Daarnaast is de keuze een antwoord op het personeelstekort in de zorg, zo stelt het ziekenhuis. Op één locatie kan personeel efficiënter worden ingezet.

Centraal

Bravis heeft gekozen voor Roosendaal omdat het centraal gelegen is en goed bereikbaar met auto en OV, omdat er uitbreiding mogelijk is – ook met eventuele zorgpartners als huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen – en omdat nieuwbouw hier op korte termijn is te realiseren. Er zijn minder planologische obstakels op gebied van verkeer, geluid, milieu en externe veiligheidseisen. En Bulkenaar ligt in het deel van het verzorgingsgebied waar de meeste inwoners zijn. Verder heeft op verzoek van Bravis het RIVM onderzoek gedaan en vastgesteld dat alle inwoners in het verzorgingsgebied van Bravis binnen de vereiste drie kwartier bij de SEH of acute verloskunde kunnen zijn. Dat geldt trouwens ook voor de beoogde locatie Zoomland in Bergen op Zoom.

Voorgenomen

De keuze voor Bulkenaar is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur. De adviesorganen van Bravis moeten zich hierover nog uitspreken. In de adviesperiode vindt ook overleg met andere belanghebbenden plaats. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit. Daarna wordt gestart met de planologische voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwbouw en de grondverwerving, gevolgd door de opstelling van het programma van eisen voor de nieuwbouw.



Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio zorg dichtbij huis kan krijgen, blijft er een poliklinische voorziening in Bergen op Zoom. Daarnaast worden in Woensdrecht en Tholen nieuwe vormen van zorg ingericht in samenwerking met de huisartsen.