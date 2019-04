Guus Jaspar nieuw bestuurslid LHV

De ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft Guus Jaspar benoemd tot lid van het bestuur van de LHV. Jaspar, huisarts uit Terneuzen, volgt hiermee Paulus Lips op die onlangs afscheid nam van de LHV.

Dat meldt de LHV op haar website. Tijdens de Ledenraad kwam een aantal onderwerpen aan bod.

Integratie huisartsen-cao

Zo stonden de bestuurders stil bij de ontwikkelingen in de cao’s in de eerste lijn, de werkgeversrol van de huisarts, het ondersteunend team en de arbeidsmarkt. Ondanks de vele veranderingen hierin de afgelopen tijd, blijven huisartsen verantwoordelijkheid nemen en autonomie houden. In de toekomst zal de ledenraad spreken over de mogelijkheid om de cao voor huisartsen in dienstverband te integreren in de cao Hidha, in het kader van arbeidsmarktvraagstukken.

Pneumokokkenvaccinatie

Een ander besproken thema is de pneumokokkenvaccinatie, die het ministerie van VWS per 2020 beschikbaar wil stellen. De Ledenraad is gevraagd of de uitvoering van deze programmatische aanpak bij de huisarts past, en onder welke randvoorwaarden. In juni zal hierover beslist worden.