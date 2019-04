8,5 miljoen voor groot onderzoek naar gezond oud worden

Onderzoeker Eline Slagboom van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt met haar team ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar de factoren die bijdragen aan gezond ouder worden en vitaliteit.

Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen. Aan het onderzoek, dat in september dit jaar van start gaat, doen negen onderzoeksinstituten en acht private partijen mee, zo maakt het LUMC bekend. De onderzoekers willen niet één ziekte, maar meerdere ouderdomsziekten tegelijkertijd aanpakken.

Teamleider Eline Slagboom is naast onderzoeker aan het LUMC ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (DuSRA). "De levensverwachting van Nederlanders wordt steeds hoger", zegt zij. "Met de vergrijzing neemt helaas echter ook het aantal mensen met een of meerdere ouderdomsziekten toe. Daarom creëren we een platform voor blijvende samenwerking naar gezonde veroudering. Dit is het grootste publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van ‘healthy ageing’ ooit."