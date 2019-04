Philips ziet omzet Connected Care dalen

Zorgtechnologieconcern Philips heeft zijn omzet bij de divisie Connected Care zien dalen. Topman Frans van Houten benadrukt dat het orderboek voor de divisie goed is gevuld, maar dat het langere tijd duurt om contracten af te sluiten. Hij rekent in de komende kwartalen hier op groei. Verder wees hij op de algehele kansen die er liggen in opkomende markten als Rusland en China. In die landen staan zorgsystemen volgens hem voor een algehele upgrade.

Philips maakt maandag de kwartaalcijfers bekend. Het concern kampt in de Verenigde Staten nog altijd met restricties voor het vermarkten van defibrillatoren, waar een justitieel onderzoek naar loopt met betrekking tot kwaliteitssystemen. Het bedrijf benadrukt dat de kwestie nog maanden, zo niet jaren kan duren, maar dat er zeker vorderingen worden gemaakt. Philips mag in ieder geval één type defibrillator in de VS verkopen. Verder heeft het bedrijf toestemming om de hartschokapparaten die in de VS worden geproduceerd te exporteren.

Gestaag groeien

Philips blijft over het geheel genomen gestaag groeien. Het bedrijf voerde in de eerste maanden van het jaar winst en omzet op. Van Houten sprak in een toelichting van een "redelijke start van het jaar" en stipte in het bijzonder de groei aan bij de divisie Personal Health. Met name op het gebied van gebitsverzorging deed Philips volgens hem goede zaken.

Al met al sloot Philips het kwartaal af met een omzet van bijna 4,2 miljard euro, tegenover 3,9 miljard euro in de dezelfde meetperiode een jaar eerder. De vergelijkbare omzet steeg op jaarbasis met 2 procent. Ook qua orders was er sprake van groei. Philips realiseerde in de eerste maanden van het jaar verder 38 miljoen euro aan kostenbesparingen op inkoop. Wat betreft overhead en productiviteit wist Philips nog eens 75 miljoen euro te besparen.



De nettowinst steeg met 38 miljoen euro tot 162 miljoen euro. Het concern rekent tot 2020 jaarlijks op 4 tot 6 procent omzetgroei op eigen kracht. De negatieve impact van handelsspanningen wereldwijd raamt Philips dit jaar op 45 miljoen euro. Dat is iets minder dan waar het eerder van uitging.



Bij Personal Health, gericht op producten die mensen thuis gebruiken, was sprake van een vergelijkbare omzetgroei van 5 procent. Gebitsverzorgingsproducten waren goed voor een dubbelcijferige groei. Vooral de Sonicare-tandenborstels van Philips vonden gretig aftrek. (ANP/Skipr)