Directeur Vught werkt nu in kliniek Den Dolder

De behandeldirecteur van de PI Vught die fouten maakte bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor. Dat is de organisatie achter de kliniek in Den Dolder van waaruit P. Anne Faber vermoordde. Dat schrijft De Telegraaf. De familie van Anne Faber noemt de overplaatsing 'respectloos'.

"Het ontbreekt de bestuurders van Fivoor en de PI Vught aan realiteitszin en moreel besef. Ze doen de moord op Anne af als een bedrijfsongevalletje", laat Hans Faber namens de familie weten. Ook D66 reageert met afschuw.



Erik Masthoff blijkt sinds 1 maart bestuurder bij Fivoor, de organisatie die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder. In maart kreeg de PI Vught zware kritiek van twee inspectiediensten. De bajes noemde P. een 'modelgevangene' toen hij werd overgeplaatst naar Den Dolder. (ANP)