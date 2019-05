Beheerder zorgpensioenen stapt in vliegtuigleasing

PGGM neemt een belang van 25 procent in Macquarie AirFinance (MAF), waarmee de pensioenbelegger voor het eerst investeert in de sector van vliegtuigleasing. Volgens PGGM gaat de stap gepaard met onder meer medezeggenschap over de samenstelling van de leasevloot en de CO2-voetafdruk hiervan.

Erik van de Brake, hoofd Infrastructure bij PGGM, legt uit dat met het financieren van de nieuwste vliegtuigen de luchtvaartsector noodzakelijke stappen kan zetten in efficiënter en zuiniger vliegen. "Hoewel een volledig duurzame luchtvaart nog decennia van ons verwijderd is, wordt de sector ieder jaar efficiënter", zo zegt hij.



MAF beheert een leasevloot van ongeveer tweehonderd toestellen en heeft contracten met negentig klanten in ongeveer vijftig landen. Daarmee behoort het tot de twintig grootste leasingbedrijven voor de luchtvaart ter wereld. Welk bedrag met de investering is gemoeid, werd niet bekendgemaakt. (ANP)