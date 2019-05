Vitalis benoemt nieuwe directeur Intensieve Zorg

Nawelle Sabir (48) wordt per 1 juli de nieuwe directeur Intensieve Zorg bij de Vitalis WoonZorg Groep.

Sabir werkt momenteel als algemeen directeur Peelgemeenten in de Peelregio. Eerdere ervaring en kennis deed ze onder meer op als directeur Zorg Thuis bij Savant Zorg, en sectorhoofd Sociaal Domein bij de Gemeente Eindhoven. Sabir volgt de huidige directeur Petra van ’t Klooster op. Vitalis WoonZorg Groep biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren in Eindhoven en Heerlen. Intensieve Zorg is een van de zes Resultaat Verantwoordelijke Eenheden binnen de organisatie, die elk een eigen directeur hebben.