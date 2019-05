Vierde Skipr 4C verlegt grenzen

De Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr4C) zet dit jaar een grote nieuwe stap. Na drie geslaagde edities op de zuidelijke Veluwe, kent de vierde editie, die op vrijdag 13 september wordt verreden, de Achterhoek als decor. Start- en finish is op het terrein van gastorganisatie GGNet.

De keuze voor een nieuwe locatie wordt ingegeven door de wetenschap dat verschillende zorgorganisaties al meerdere malen aan het fietsevenement hebben deelgenomen. Hoe plezierig ook de samenwerking met gastorganisatie Siza en hoe mooi ook de omgeving, na drie edities op de zuidelijke Veluwe wil Skipr de vaste deelnemers graag nieuwe routes in een andere omgeving aanbieden.

Wat blijft is de vertrouwde opzet van de Skipr4C. Traditiegetrouw is de Skipr4C opgebouwd uit drie elementen, te weten peloton-tocht en ploegentijdrit met aansluitend diverse uitgepijlde routes. Vanzelfsprekend is de dag weer geheel verzorgd. Dit betekent ontbijt voor vertrek, een mooie lunch onderweg en een pastamaaltijd op de start-finishlocatie als afsluiting.

Hulpmiddel

Skipr treft in gastgever GGNet een organisatie die fietsen hoog in het vaandel voert. Niet alleen was GGNet als deelnemer al tweemaal nadrukkelijk aanwezig bij de Skipr4C, de ggz-aanbieder probeert met de fiets als hulpmiddel ook patiënten in beweging te krijgen. In het kader van herstelgerichte zorg beklom GGNet in 2017 met een team van 25 patiënten en professionals de fameuze Mont Ventoux. Ook dit jaar doet een equipe van GGNet mee aan het Tournesol-evenement.

Ritme

"Het mooie is dat diagnose of voorgeschiedenis er niet meer toe doet als je samen op de fiets zit”, zegt Henk van Veen, als arts-psychotherapeut voor GGNet actief in Doetinchem, over de ervaringen op de Kale Berg. “Je zit bovendien in het moment, alleen het nu telt en misschien nog een beetje morgen. Fietsen geeft ook ritme en structuur. Sommige deelnemers konden bij wijze van spreken nog geen viaduct op, nu heeft fietsen echt een plek gekregen in hun week.”

Gezond leven

"Als psychiater kom ik mensen vooral tegen in de spreekkamer”, zegt Folkwin Hulshof, psychiater Fact/Vip Zutphen. “Op de fiets krijg je een ander soort gesprekken. Als iedereen hetzelfde pakkie aan heeft vallen scheidslijnen weg; het maakt niet uit of je burgemeester of melkboer bent. Het is ook een stukje gezond leven. In de ggz schrijven we medicatie voor die behoorlijke bijwerkingen kunnen hebben. De stofwisseling verandert, waardoor mensen dikker kunnen worden, dus extra beweging is een goede zaak.”

Zowel Van Veen als Hulshof zijn beide verwoede fietsers. “Het is de vrijheid en de plekken in het buitenland die je vaak samen met anderen bezoekt”, zegt Van Veen over zijn liefde voor de vélo. “Inspanning geeft ontspanning”, stelt Hulshof. “Als de drukte op het werk even te veel wordt, klim ik op mijn fiets en is mijn hoofd weer leeg.”

De Skipr4C 2019 wordt verreden op vrijdag 13 september. De inschrijving is op 30 april 2019 geopend. Meer informatie en inschrijven, zie www.skipr4c.nl.