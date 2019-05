MRSA-besmetting treft OLVG

Op een verpleegafdeling van locatie Oost van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG is bij drie patiënten en vier medewerkers de MRSA-bacterie aangetroffen. Het ziekenhuis zegt alle noodzakelijke maatregelen te hebben genomen om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Personen die contact hebben gehad met de besmette patiënten, worden geïnformeerd en getest om te kijken of ook zij drager zijn van de bacterie. Patiënten die besmet zijn, worden verpleegd in quarantaine om verdere besmetting te voorkomen. De aanwezigheid van de MRSA-bacterie heeft geen gevolgen voor reguliere bezoeken aan het ziekenhuis. Alle geplande afspraken gaan gewoon door.

De bacterie in kwestie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar wel voor mensen met een flink verminderde weerstand. Een infectie die door de bacterie wordt veroorzaakt, is ook lastig aan te pakken doordat deze ongevoelig is voor de gebruikelijkste antibiotica. MRSA kan volgens het RIVM onder meer huidinfecties veroorzaken. In zeldzame gevallen kan een bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking ontstaan.