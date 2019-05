'Medisch oordeel veteranen duurt te lang'

Veteranen die aandoeningen hebben overgehouden aan hun werk voor het leger, moeten vaak "onaanvaardbaar lang'' wachten op een medische keuring. Dat stelt de Veteranenombudsman, die na diverse klachten van veteranen een eigen onderzoek begint naar de knelpunten.

Op basis van het oordeel van een keuringsarts wordt bepaald of een oud-militair recht heeft op een militair invaliditeitspensioen. Van Zutphen haalt dossiers aan van militairen die na de missies in Bosnië en Afghanistan jaren moesten wachten op een eindoordeel en daar "aan onderdoor gingen''.



Volgens ombudsman Reinier van Zutphen is het voor veteranen van groot belang om snel uitsluitsel te krijgen. "Dat geeft hen niet alleen rechtszekerheid, maar is ook de afsluiting van een belastende, stressvolle periode die (her)keuringen met zich meebrengen.''



Minister van Defensie Ank Bijleveld zei eerder dat er een tekort aan keuringsartsen was. Defensie en pensioenfonds ABP, dat de pensioenen uitkeert, lieten eerder dit jaar weten dat ze aan oplossingen werken.



De Veteranenombudsman ziet meer problemen. Zo zouden sommige veteranen "niet of onvoldoende worden geïnformeerd over het bestaan van voorzieningen'' en de criteria die daarvoor gelden. (ANP)