'Besparing van twee miljard op diabeteszorg mogelijk'

Er kan jaarlijks 2 miljard euro bespaard worden op diabeteszorg. Dit zeggen zo’n dertig hoogleraren en medici in een betoog in NRC Handelsblad. Zij doen een oproep aan de minister van VWS voor betere en meer duurzame behandeling voor diabetes type 2.

De boodschap van de hoogleraren en medici in de open brief in NRC vandaag is duidelijk: ‘Bij ongewijzigd beleid heeft straks een op de drie Nederlanders diabetes type 2 (…) Dit levert een zeer omvangrijke bijdrage aan de ziektelast, zorgconsumptie en zorgkosten in Nederland. Dat hoeft niet zo te zijn.’ De directe zorgkosten bedragen ongeveer twee miljard euro, maar volgens het pleidooi zijn de indirecte zorgkosten een veelvoud hiervan. De ziekte gaat namelijk gepaard met een kettingreactie aan complicaties en andere aandoeningen. Patiënten lijden volgens de briefschrijvers bijvoorbeeld aanzienlijk vaker aan depressie, hart- en vaatziekten, kanker, blindheid, nierziektes en dementie.

Goedkopere behandelvormen

Dankzij juiste leefstijlinterventies kan ongeveer een derde van de diabetespatiënten medicatievrij raken, staat in de brief te lezen. Dit wordt bevestigd door diverse initiatieven in Nederland zoals de programma’s Keer Diabetes2 Om, de Nationale Diabetes Challenge en het burgerinitiatief Je Leefstijl als Medicijn. Maar deze acties bereiken nog niet het grote publiek. Daarom moedigen de hoogleraren en medici minister De Jonge en Bruins aan om betere en goedkopere behandelvormen voor diabetes type 2 mogelijk te maken voor alle patiënten in Nederland. ‘Met dagelijks 166 nieuwe patiënten erbij is wachten geen optie’, aldus de briefschrijvers.