IGJ geeft weerspannige zorgaanbieder boete van 50 mille

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt Pretoria Zorg –ook bekend onder de naam Avirazorg- een last onder dwangsom op voor het niet naleven van de medewerkingsplicht. Omdat de aanbieder niet binnen de gestelde termijn cliëntgegevens heeft aangeleverd, moet ze een boete van 50.000 euro.

In het kader van lopende onderzoek wilde de inspectie óf en aan welke zorgaanbieder, welke cliënten door Pretoria Zorg zijn overgedragen. Omdat deze informatie tot nu toe niet bij de inspectie is aangeleverd vorderde de inspectie deze informatie middels een last onder dwangsom. Pretoria Zorg heeft niet aan de last voldaan en moet daarom 50 duizend euro betalen.

Aanwijzing

De inspectie heeft op 18 april 2019 een aanwijzing aan Pretoria Zorg gegeven. In deze aanwijzing staat onder meer dat deze zorgaanbieder geen cliënten meer mag aannemen tot de kwaliteit van zorg op orde is. De inspectie ontving signalen die erop wijzen dat Pretoria Zorg cliënten heeft overgedragen, dan wel overdraagt aan andere zorgorganisaties. Het AD schreef eerder dat de Pretoria Zorg nu niet meer onder de naam Avirazorg, maar onder de naam Stichtse Zorg nieuwe cliënten binnenhaalt. Welke en hoeveel cliënten het betreft, is echter tot op heden niet bekend.