Chirurg stelt misleiding met hartkleppen aan de kaak

Internationale hartklepfabrikanten blijken op vrij aanzienlijke schaal onjuiste afmetingen te hanteren voor hun hartklepprothesen. Dat zeggen Nederlandse hartchirurgen, die al jarenlang aanlopen tegen afwijkende maten van hartkleppen, tegen De Telegraaf.

Fouten met de maat van geïmplanteerde hartkleppen kosten elk jaar in Nederland zeven tot acht hartpatiënten het leven. Dat zegt hoogleraar hart- en longchirurgie professor Tjark Ebels van het Amsterdam UMC.



De kritiek is dat de werkelijke afmeting - de binnendiameter - van de hartklep regelmatig afwijkt van de maat op de verpakking. "Wat op de doos staat, zit er lang niet altijd in", klinkt het. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn voor de patiënt.



De Nederlandse artsen worden in hun beschouwing gesteund door de Europese vereniging voor cardio-thoracaal chirurgen (EATCS) en de Valve Labelling Task Force, een comité van deskundigen van de American Association for Thoracic Surgery (ATTS). (ANP)