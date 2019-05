RvO pleit voor overzichtelijke website verpleeghuizen

Maak één landelijke website met heldere informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen. Deze oproep doet de Raad van Ouderen (RvO) aan minister De Jonge van VWS. Deze site moet ouderen en mantelzorgers helpt bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis.

Op de informatieve website wil de RvO naast informatie over kwaliteit en stabiliteit van een verpleeghuis, met name de ‘zachte’ kenmerken meer aandacht te geven bij de informatieverstrekking. Kenmerken als geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Voor ouderen is het namelijk erg belangrijk te weten of men zich thuis kan voelen in het verpleeghuis en of men kan blijven leven op de ‘eigen’ manier. De mantelzorgers willen weten of zij de zorg voor hun naaste met een gerust hart kunnen overdragen, wat zij mogen en kunnen in het verpleeghuis en wat hun plek is.

Verhuizing naar verpleeghuis

De RvO vindt dat voor de keuze voor het juiste verpleeghuis meer nodig is dan alleen schriftelijke informatie. Ouderen moeten het verpleeghuis vooraf ook kunnen ‘ervaren’, aldus de Raad. Zoals de mogelijkheid om het huis te bezoeken, een film met ervaringsverhalen te bekijken of vooraf op proef te logeren. De Raad maakt zich grote zorgen over de beperkte keuzemogelijkheden die ouderen ervaren bij de overstap van thuis wonen naar een verpleeghuis. Er schijnt weinig te kiezen en men moet genoegen nemen met wat er beschikbaar is, meldt de Raad. Dat heeft mede te maken met de korte tijd die tussen de verpleeghuisindicatie en de daadwerkelijke verhuizing zit. Ouderen kunnen dit zelf doen door eerder na te denken over een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis. ‘Daarvoor is bekendheid en tijdige beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang’, aldus de Raad in een persbericht.