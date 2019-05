50 gemeenten organiseren samen bekostiging jeugdhulp

Zes gemeentelijke jeugdzorgregio’s hebben met Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie succesvol een gezamenlijke bekostiging van bedden georganiseerd. De regio’s die participeren zijn Rijk van Nijmegen, Centraal Gelderland, Achterhoek, Rivierenland, Food Valley en Noord Veluwe. Dat meldt GGZ-Connect.

Een klinische behandelplek voor kortdurende opvang is noodzakelijk wanneer een kind of jongere met acute psychiatrische problematiek een gevaar vormt voor zichzelf, zijn gezin of maatschappij. Het blijkt echter ingewikkeld om in de huidige tijd van krapte en afbouw de benodigde capaciteit hiervoor beschikbaar te hebben. "Nieuwe manieren van organiseren zijn nodig om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden.” Dat stelt een van de betrokken wethouders Leon Meijer van gemeente Ede.

Brandweermodel

"Door in de bekostiging verblijfsdagen te vergoeden, veroorzaak je perverse prikkels", aldus bestuurder Erica Harteveld van Karakter. Zo worden aanbieders in feite beloond voor het opnemen van jongeren, licht ze toe. Behandelaren moeten volgens Harteveld juist kijken naar hoe ze de jongere het beste kunnen helpen. "En dat is toch het liefst thuis. Geen opnames, tenzij echt nodig".

Wethouder Bert Frings is groot voorstander van dit brandweermodel. "We hebben Karakter gevraagd wat zij minimaal nodig hebben om de hoog specialistische verblijfzorg voor jongeren met complexe psychiatrische problemen in de lucht te houden, zodat er altijd plekken beschikbaar zijn voor crisissituaties. Dat heeft geleid tot een bovenregionale samenwerking om 80 bedden in te kopen. Zo stimuleren we dat opnames alleen plaatsvinden als het echt niet anders kan."

Complexe problematiek

Harteveld ziet een toename van jongeren met een complexere problematiek. "Dat betekent ook meer acute en niet planbare zorgvragen. En dat vraagt nog meer flexibiliteit van onze professionals, en samenwerking met de gemeenten. Deze bovenregionale samenwerking draagt daaraan bij."

Meijer stelt dat een goede organisatie voor een regionale samenwerking op deze schaal essentieel is: "Uiteindelijk moet je het met zes regio’s c.q. vijftig gemeenten eens zien te worden. Vijftig gemeenten bovendien die verschillende inkoopstrategieën hanteren. Het vraagt dus wel wat om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen." De verschillende partijen werken met een kwartiermaker die het proces in gang heeft gezet.

Transparantie

Volgens wethouder Frings is de samenwerking voor alle partijen transparant. De kosten zijn voor iedereen hetzelfde, de gemeenten zijn allen verzekerd van het klinische aanbod en er hoeft niet steeds opnieuw onderhandeld te worden met iedereen. Dit verkleint de bureaucratische rompslomp. De komende tijd werken de gemeenten samen met Karakter een ontwikkelagenda uit. Hier komt een meerjarenperspectief in. Ook dit is uitzonderlijk in de jeugdhulp, aldus Frings.