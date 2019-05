Akwa GGZ gooit oude dataset op slot

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ doet een oude dataset van de voormalige Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG) op slot. De dataset bevat onder meer uitkomstinformatie over behandelingen.

Dit gebeurt naar aanleiding van een voorlopig standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de status van deze informatie. De AP beschouwt een deel van de dataset vooralsnog als persoonsgegevens. Uit zorgvuldigheid besluit Akwa GGZ om de toegang tot deze gegevens vanaf vandaag te blokkeren. De gegevens zijn daardoor per direct niet langer te raadplegen door zorgaanbieders. Akwa GGZ wacht het definitieve standpunt van de AP af.

Helderheid

“Natuurlijk is het jammer als deze informatie niet meer kan worden gebruikt om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren,” aldus directeur Dominique Vijverberg van Akwa GGZ. “Maar we zijn in elk geval blij dat er helderheid komt in deze kwestie, die al 2,5 jaar speelt. We hebben destijds de dataset van SBG overgenomen op verzoek van het werkveld. Nu het voorlopige standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens is dat deze historische gegevens niet op deze manier verwerkt mogen worden, zetten we ze op slot in afwachting van het definitieve standpunt.”

Toestemming

In Akwa GGZ werken patiënten en professionals samen om de kwaliteit van zorg in de ggz te verbeteren. Door kwaliteitsstandaarden, -indicatoren en meetinstrumenten te ontwikkelen en te implementeren. “Tegenwoordig gebruiken we daarvoor alleen informatie die is verkregen met uitdrukkelijke toestemming van patiënten,” licht Vijverberg toe. “Problemen zoals we die nu met de oude dataset hebben, verwacht ik daarom over de nieuwe gegevens niet meer.”