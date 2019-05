'Onvoldoende zorg voor mensen met psychose'

Ruim 70.000 mensen met een psychose krijgen niet de zorg die ze zouden moeten krijgen. Dat stelt de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) na onderzoek. De vereniging concludeert ook dat als mensen de benodigde zorg wél krijgen, die vaak door onvoldoende opgeleid personeel wordt gegeven.

Mensen met een psychose zijn het contact met de werkelijkheid (soms) kwijt. Volgens de zogenoemde 'zorgstandaard psychose' moet elke patiënt met een psychose standaard cognitieve gedragstherapie voor psychose aangeboden krijgen. Maar uit het onderzoek komt naar voren dat in de afgelopen drie jaar maar 20 tot 25 procent van de patiënten met een psychose deze behandeling heeft gekregen.



Klinisch psycholoog Tonnie Staring, een van de mensen die het onderzoek uitvoerden, maakt zich zorgen en is verontwaardigd. "Als dit een standaardbehandeling van kanker betrof, dan was Nederland woedend." De verenging stelt dat er meer en juist gekwalificeerde behandelaars moeten komen. En huidige behandelaars moeten snel worden bijgeschoold, aldus de vereniging.



Voor het onderzoek werden 260 ambulante psychoseteams van 19 Nederlandse ggz-instellingen ondervraagd. 189 teams (73 procent) reageerden. (ANP)