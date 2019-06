Financieel jaar in de plus voor Alliade

In 2018 heeft Zorggroep Alliade een goed jaar gedraaid. Dat melden zij op hun website. Er werd een positief resultaat behaald van ongeveer 6,5 miljoen euro op een begroting van ruim 313 miljoen.

Met name de stichtingen Talant (gehandicaptenzorg), Meriant (ouderenzorg) en Reik (jeugdzorg) presteren volgens Alliade boven verwachting. Het beeld van de Bv’s van Alliade is wisselend.

Zo sluiten BaanPlus, Ouderen Psychiatrie Friesland (OPF) en Wil (WMO-zorg voor mensen met een beperking) het jaar positief af. De Zorgkompassen boeken echter een verlies van ruim 2 miljoen euro. Dit zou voornamelijk te maken hebben met afbouwkosten voor het afstoten van de Zorgkompassen.

De zorgsupermarkten van Support & Co kwamen ook geld tekort, namelijk 150.000 euro. Dat is ongeveer 10.000 euro per supermarkt en Alliade acht dat aanvaardbaar.