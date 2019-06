Positief resultaat 2018 Antonius Zorggroep

De Antonius Zorggroep sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van 4,8 miljoen euro. Dat meldt de Stentor. Met het resultaat zegt de zorggroep goed te zijn voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Met de resultaten van 2018 worden investeringen in de toekomst mogelijk. Het gaat dan volgens de Stentor om bijvoorbeeld nieuw personeel, medische apparatuur, digitalisering en E-Health. ‘Zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’ is de nieuwe koers van het ziekenhuis, zo vertelt Sandra Timmermans, Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep aan de lokale krant.

De zorggroep, die 2017 ook positief wist af te sluiten met 4,5 miljoen euro, nam in 2018 patiënten over na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Zo werd er een poli in Emmeloord gesloten, die de zorggroep vervolgens overnam. Het positieve resultaat wordt, naast een focus op kostenbeheersing in 2018, mede toegeschreven op die extra patiënten.