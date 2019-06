Brabant vermindert voedselverspilling in de zorg

Met beter en duurzamer eten kunnen zorgorganisaties binnen een jaar kosten besparen en voedselverspilling flink terugdringen. Dat blijkt uit metingen die Diverzio deed bij een groep van dertien Brabantse organisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz.

De metingen vallen onder het programma Duurzaam en Gezond aan Tafel in Brabant, bedoeld om voedselverspilling aan te pakken en de kwaliteit van het eten in instellingen te verbeteren. Daarvoor organiseerde Diverzio ook masterclasses. Daarin brachten de zorgorganisaties hun huidige keuzes voor maaltijdvoorziening in beeld en begonnen ze concrete verbeteringen door te zetten. Bij aanvang, tijdens en aan het eind van het programma werden metingen gedaan naar de waardering van het eten, de hoeveelheid en samenstelling van voedselverspilling, de kosten van inkoop, verwerking en afval, en het percentage duurzame inkoop. De dertien zorgorganisaties presenteerden hun eindbevindingen en toekomstplannen op 5 juni in Rosmalen.

Maaltijden

Aan Duurzaam en Gezond aan Tafel in Brabant deden zeven ggz-instellingen, twee organisaties in de ouderenzorg en thuiszorg en vier gehandicapten- en welzijnsorganisaties mee, met in totaal meer dan achttienduizend medewerkers. Via de keuken van deze zorgorganisaties worden meer dan 21.600 maaltijden per dag bereid voor patiënten, cliënten, bewoners en medewerkers. Dit zijn meer dan 7,8 miljoen maaltijden per jaar. De zorgorganisaties besteden meer dan 22 miljoen euro aan inkoop van eten en drinken per jaar.

Duurzame inkoop

Bijna alle zorgorganisaties hebben hun voedselverspilling door het programma onder het landelijk gemiddelde van dertig procent weten te houden. Twee organisaties wisten de verspilling te verminderen naar tien procent. Het aandeel van duurzame inkoop ligt nu bij de meeste organisaties op tien procent, met uitschieters naar veertig procent bij twee zorgorganisaties. Elf organisaties hebben ambities om meer streekproducten te kopen en meer samen te werken via korte ketens met lokale agrifood ondernemers. Het aantal ‘tevreden eters’ is door het project gestegen. Bij de helft van de organisaties zegt tachtig tot honderd procent van de eters met smaak en plezier te eten.

Kosten

Alle zorginstellingen zijn bewuster naar de kosten van hun voedingsdienst gaan kijken. Dat heeft bij meerdere deelnemers geleid tot een daling van de integrale kosten. Acht organisaties weten de begroting naar ‘break even’ tot ‘positief’ te brengen. Er wordt van vijfduizend tot vijftigduizend euro per jaar per organisatie aan kosten bespaard.



Het programma Duurzaam en Gezond aan Tafel in Brabant is een initiatief van Diverzio, Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken, Stichting Godshuizen en AgriFood Capital, in samenwerking met Academie voor Gastronomie, Diagnose Voeding en Gezondheid, Care Culinair, FoodFirst Network en NEVI. De deelnemende Brabantse zorgorganisaties zijn onder andere Cello Zorg, Van Neijnsel, Het Laar, Lunet Zorg, SWZ, GGZ Breburg, GGZ West Noord Brabant, Reinier van Arkel, Koninklijke Visio en GGZ Oost Brabant.