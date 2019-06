Bestuurder aangesteld bij ruziënd PrivaZorg

De rechter grijpt in bij PrivaZorg, een landelijk opererende thuiszorgorganisatie. De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft een bestuurder aangesteld, die orde op zaken moet stellen. Later worden ook een commissaris benoemd, en een bestuurder bij de enige aandeelhouder van PrivaZorg.

Door interne ruzies binnen PrivaZorg zijn het voortbestaan van de organisatie en de zorg voor cliënten in gevaar, zegt de Ondernemingskamer. Vanwege de conflicten stond PrivaZorg al onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. PrivaZorg biedt verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en geboortezorg. Het hoofdkantoor staat in Amersfoort. (ANP)