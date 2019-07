Sociaal domein en tweede lijn werken samen voor reumapatiënten

Reumazorg Zuid West Nederland en CuraeVitel Balie gaan samenwerken om patiënten naast medische hulp ook hulp op het gebied van welzijn te bieden.

Een nieuw samenwerkingsverband moet betere samenwerking mogelijk gaan maken tussen het sociaal domein en de tweede lijn voor reumapatiënten. Reumazorg Zuid West Nederland heeft een overeenkomst getekend met de netwerkorganisatie CuraeVitel Balie. Voor reumapatiënten die om andere dan puur medische redenen in de specialistische zorg terecht komen, komt hierdoor een alternatieve, meer op welzijn georiënteerde, aanpak beschikbaar.

Cursus

Dat betekent dat de medici van Reumazorg ZWN straks bij de intake van een nieuwe patiënt niet alleen hun medisch, maar ook hun sociale beoordelingsvermogen moeten aanspreken. Veris: “We beginnen per 1 juli. Eerst krijgen al onze mensen een cursus. Als een van onze behandelaren dan een vermoeden heeft van achterliggende welzijnsproblematiek, dan zal hij of zij de patiënt niet alleen behandelen, maar ook de mensen van CuraeVitel Balie inschakelen om met de patiënt in gesprek te gaan.”

