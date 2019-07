Miljoenensubsidie voor Maastrichtse onderzoekers

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht ontwikkelen een zelflerende eHealth-toepassing op basis van big data. Ze krijgen hiervoor bijna twee miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De toepassing is gericht op preventie van coronaire hartziekten, een aandoening waar leefstijl invloed op heeft. De onderzoekers werken voor het onderzoeksproject CARRIER samen met MAASTRO Clinic, Centraal Bureau voor de Statistiek, huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Sananet. De partijen combineren binnen de toepassing gegevens om vast te stellen of iemand extra risico loopt op coronaire hartziekte. Medische gegevens van een patiënt met een geschiedenis van coronaire hartziekten worden bijvoorbeeld gecombineerd met gegevens van het CBS over leefstijltrends onder de bevolking en de fysieke leefomgeving van de persoon. De nieuw verkregen data worden gebruikt voor de verfijning van de toepassing.

Leefstijlinterventie

De onderzoekers willen verder gaan dan het inventariseren van risico’s. Het uiteindelijke doel is om het risico op een coronaire hartziekte te minimaliseren en te voorkomen. Eerst wordt op basis van het model bepaald waar de meeste winst te behalen valt. Prof. dr. André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science: "Daar passen we dan de leefstijlinterventie toe. Dat stimuleert mensen ook om daadwerkelijk hun gezondheid te verbeteren. De eCoach die we daarbij gaan ontwikkelen ondersteunt daarbij."