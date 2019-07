Subsidie voor acht projecten op gebied van samen beslissen

Acht voorlopers op het gebied van samen beslissen ontvangen subsidie vanuit de regeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg'. De subsidie van VWS bedraagt in totaal € 5,75 miljoen en wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.

Het thema van 2019 was ‘het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Een van de projecten die dit jaar worden gefinancierd is 'Empower2Decide' van Radboudumc Nijmegen, dat patiënten met kanker samen met hun zorgverleners tot een juiste beslissing wil laten komen over diagnostiek en behandeling. Ook het project 'Samen Vooruitkijken' van Stichting DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) ontvangt subsidie. Dat project heeft als doel om uitkomstinformatie die daadwerkelijk van toepassing is op de individuele patiënt te gebruiken voor het gesprek met de huisarts én de medisch-specialist.

Stimulans

De subsidieregeling is een stimulans voor projecten die het patiënten makkelijker maken om informatie te vinden over de kwaliteit van zorg en deze informatie begrijpelijk maken. Dat is volgens het Zorginstuut belangrijk omdat ‘samen beslissen’ in 2022 in veel gevallen gemeengoed moet zijn. “Burgers kunnen samen met hun zorgverleners beter beslissingen ‘op maat’ nemen over hun eigen gezondheid; zij gaan beschikken over de voor hen relevante informatie over het zorgaanbod, de kwaliteit ervan en de behandelmogelijkheden”, is te lezen op de website van Zorginstituut.

Inspanningsverplichting

De stimuleringsregeling wordt sinds 2016 uitgevoerd en loopt tot 2021. In de afgelopen jaren zijn in totaal 48 voorloperprojecten gefinancierd. “Elk jaar heeft een specifiek thema. Daarmee maken we de beweging van samen beslissen steeds groter”, vertelt programmaleider Willemijn Krol. “Bovendien hebben de subsidieprojecten een inspanningsverplichting om alle kennis en instrumenten te verspreiden zodat ook anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.”