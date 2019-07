Bestuurders laten Zeker Zorg achter met forse schulden

De Twentse zorginstelling Zeker Zorg heeft vorig jaar meer dan een miljoen euro verlies gemaakt. En er is een forse schuld. De Belastingdienst heeft beslag gelegd op het pand in Enschede en zorgverzekeraar Menzis vordert 1,6 miljoen euro terug. De verantwoordelijke bestuurders laten niks meer van zich horen.

Inmiddels is bekend dat de Enschedese zorggroep Manna de onderneming overneemt. Voorlopig is er vanwege de financiële onzekerheden alleen een bestuurlijke fusie. De zorg van Zeker Zorg gaat gewoon door. Die is van goede kwaliteit, zegt Manna tegen dagblad Tubantia.

Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst claimt 432.000 euro van Zeker Zorg. De onderneming moet vennootschapsbelasting betalen, maar dat nam Zeker Zorg niet op in haar jaarrekeningen van 2017 en 2018. Daarom heeft de fiscus al in maart beslag gelegd op het pand van Zeker Zorg.

Declaraties

Zeker Zorg heeft tussen 2016 en 2018 onjuiste en onvolledige declaraties ingediend in het kader van de Wlz. Het bedrag dat daarmee gemoeid gaat, 1,6 miljoen euro, verrekent Menzis met de uitbetalingen. Zeker Zorg spande daartegen een rechtszaak aan, maar die werd in maart verloren.

Subsidie

Daarnaast vorderde de gemeente Enschede 436.000 euro teug aan onterecht verleende subsidie voor beschermd wonen. Dat drukte op de jaarrekening van Zeker Zorg. De onderneming leidt een verlies van tonnen.

Manna

Zeker Zorg was een onderneming van Erik-Jan Heuver en Sander Westra. Zij zijn in stilte vertrokken en hebben op 1 januari het bedrijf overgedragen aan Vanessa Verhagen. Die kreeg pas na haar aanstelling door hoe penibel de situatie was. Sinds juli heeft André Kok de leiding bij Zeker Zorg. Kok is directeur van zorggroep Manna.