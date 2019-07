Zorg Rotterdam Zuid rondom kwetsbare ouderen georganiseerd

Het Ikazia ziekenhuis, de gezondheidscentra van Gezond op Zuid en Laurens gaan samenwerken aan de zorg voor kwetsbare ouderen. Het doel is om de zorg efficiënter te organiseren zodat kwetsbare ouderen sneller de juiste zorg op de juiste plek krijgen, zo laten de zorgpartners weten.

De spoedeisende hulp van het Ikazia ziet vaak ouderen met een relatief eenvoudige zorgvraag. Meestal hoeven deze ouderen niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Het blijkt echter moeilijk om verblijf in de eerstelijnszorg of zorg thuis te organiseren. Daarom willen de drie zorgpartijen in Rotterdam Zuid de onderlinge banden aanhalen.

"De oplossing is een organisatie-overstijgende samenwerking in de vorm van een netwerk dat de juiste zorg op de juiste plek coördineert. Dat is beter voor de patiënt die met inzet van thuiszorg kan thuisblijven of sneller van de spoedeisende hulp met thuiszorg naar huis kan of kan doorstromen naar een locatie van Laurens (VVT-instelling). En het is beter voor de spoedeisende hulp die minder tijd kwijt is met het zoeken naar een passende plek en voor de huisarts die sneller de juiste zorg vindt voor de patiënt", aldus de samenwerkende partijen.