WHO luidt noodklok wegens ebola Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de noodklok geluid wegens de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo. De gevreesde virusziekte die in augustus 2018 de kop opstak in het noordoosten van het Afrikaanse land is nog lang niet onder controle. Er zijn al ruim 1500 patiënten overleden. Volgens de WHO is de situatie zo verontrustend dat er alle reden is voor grote internationale bezorgdheid.

"Het is tijd dat de wereld zich dat realiseert en onze inspanningen verdubbelt. We moeten eensgezind samenwerken met Congo om een eind te maken aan deze uitbraak en een beter functionerende gezondheidszorg te realiseren", zei de directeur-generaal van de WHO woensdag. "Er is al bijna een jaar buitengewoon veel werk verzet onder de moeilijkste omstandigheden. We zijn het aan al deze hulpverleners verplicht er mede de schouders onder te zetten".



De verklaring werd uitgegeven na een bijeenkomst van de speciale ebola-commissie voor Congo. Deze deed aanbevelingen en schetste de laatste ontwikkelingen. Daaronder het eerste bevestigde besmettingsgeval in Goma, een miljoenenstad bij de grens met Rwanda en een nationale en internationale toegangspoort. Dat rechtvaardigt de vrees voor verspreiding naar buurlanden.



Niettemin werd gewezen op het belang de transportroutes en de grenzen open te houden om de bevolkingsgroepen in de streken die het meeste gevaar lopen te kunnen helpen, onder meer door inenting. Daarvoor zijn veel meer doses vaccins nodig, experimenteel maar werkzaam al vertrouwen veel Congolezen dat niet. Handels- en reisbeperkingen zouden averechts werken en de situatie verslechteren. (ANP)