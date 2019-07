Habion benoemt nieuwe commissarissen

De raad van commissarissen van ouderenhuisvester Habion heeft met de benoeming van Wouter de Jong en Yvonne Roghair twee nieuwe leden. Zij volgen de afgetreden Marjo Visser en Carla van der Weerdt per 1 augustus op.

Wouter de Jong is geassocieerd partner van adviesbureau Necker van Naem en van adviesbureau Boerenverstand. Eerder was hij onder meer wethouder en later burgemeester van de gemeente Houten. Ook was hij gedeputeerde bij de provincie Utrecht.

Yvonne Roghair is manager bedrijfsvoering bij SOS Kinderdorpen. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als directeur Finance & Reporting en directeur Bedrijfsvoering bij Ymere, een woningcorporatie in de regio Amsterdam. Ook werkte zij als accountant bij E&Y.



Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen.