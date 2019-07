Zorginstituut gaat onnodig gebruik antibiotica aanpakken

Bij blaasontsteking en luchtwegontstekingen worden regelmatig antibiotica ingezet terwijl dit niet nodig is. Door deze overbehandeling ligt antibioticaresistentie op de loer. Daarom gaat Zorginstituut Nederland gaat samen met patiëntenverenigingen en zorgprofessionals kijken hoe dit beter kan.

De zorg voor mensen die een infectie hebben opgelopen kan waarschijnlijk beter, stelt het Zorginstituut Nederland in een rapportage in het kader van het traject Zinnige Zorg. Dat beoogt te snoeien in overbodige en niet effectieve zorg. Infecties zijn goed te behandelen met antibiotica, maar dat is niet altijd nodig, zo blijkt uit onderzoek van het Zorginstituut in samenwerking met patiëntverenigingen en zorgprofessionals. Bij patiënten met een blaasontsteking is soms ook sprake van overbehandeling en dat belast de patiënt en maakt de zorg onnodig kostbaar.

Huisartsen

"Wij ontdekten onder andere dat bij gezonde vrouwen met een blaasontsteking mogelijk nog te snel wordt gekozen voor een antibioticakuur, in plaats van af te wachten", zegt onderzoekster Corline Brouwers. "Antibiotica zijn vaak niet nodig, omdat een blaasontsteking meestal vanzelf over gaat bij deze groep. Huisartsen kunnen daarom werken met een uitgesteld recept. Als de vrouw na een paar dagen nog steeds last heeft, kan ze met dit recept rechtstreeks naar de apotheek voor een antibioticakuur. We willen graag onderzoeken wat de redenen zijn voor huisartsen om het uitgesteld recept wel of niet in te zetten."